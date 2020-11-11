أفادت مصادر مواكبة لإجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ"اللواء" أن فكرة إقفال البلد لمدة شهر كانت مطروحة لكن استعيض عنها بفترة أسبوعين التي تخضع للتقييم بعد انتهائها

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