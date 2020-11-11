قالت مصادر متابعة لـ"الأنباء" الكويتية أن مستشار الرئيس ماكرون، باتريك ديرل، سيطرح اسئلة تتعلق بمساعي تشكيل الحكومة، املا أن يغادر بيروت مساء الجمعة وفي جعبته الأجوبة الشافية للعلة الحكومية

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