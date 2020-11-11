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قالت مصادر متابعة لـ"الأنباء" الكويتية أن مستشار الرئيس ماكرون، باتريك ديرل، سيطرح اسئلة تتعلق بمساعي تشكيل الحكومة، املا أن يغادر بيروت مساء الجمعة وفي جعبته الأجوبة الشافية للعلة الحكومية

Lebanon 24
11-11-2020 | 01:17
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