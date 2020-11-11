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وزير الخارجية شربل وهبة بمؤتمر دمشق: لتكثيف الجهود الدولية لتأمين ضمان العودة الآمنة للنازحين السوريين ونشدّد على عدم ربط العودة بالحل السياسي

Lebanon 24
11-11-2020 | 10:46
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وهبه بمؤتمر عودة النازحين: لتأمين عودتهم الآمنة وعدم ربطها بالحل السياسي
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