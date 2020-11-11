لافروف: حل أزمة اللاجئين يتطلب مشاركة المجتمع الدولي وتوقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف وعدم مشاركة الولايات المتحدة دليل على ازدواجية المعايير تجاه سوريا

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