وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية من دمشق: الحكومة أقرت خطة لعودة النازحين تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن حق النازح بالعودة محفوظ الكرامة بالتنسيق مع الدولة السورية ورعاية المجتمع الدولي

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