اجتماع القادة الامنيين في السراي الحكومي انتهى من دون الخروج بخطة واضحة على ان تجتمع القوى الامنية المولجة تطبيق قرار الاقفال والاتفاق على الاجراءات التي ستُتخذ (LBCI)

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