رئاسة الجمهورية: مهمة المستشار السابق للرئيس عون أنطوان حداد انتهت في 9 ت1 بعد إلغاء العقد معه ومنعه من دخول القصر وبالتالي لم يعد في حوزته أي ملف من الملفات التي تحدث عنها في الإعلام

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