الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: الحرب في كاراباخ انتهت وأذربيجان انتصرت سنقوم بتقييم الأضرار في قره‌باغ وسنطالب أرمينيا بالتعويض (روسيا اليوم)

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