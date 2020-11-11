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بيان صادر عن الحكومة الاميركية ومكتب المنسق الخاص للامم المتحدة، عن مفاوضات الترسيم: هناك توافق بين جميع الاطراف وسيعقد لقاء جديد في مطلع كانون الاول المقبل

Lebanon 24
11-11-2020 | 16:37
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