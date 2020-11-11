نصرالله: الدولة اللبنانية هي التي قالت إنّ مزارع شبعا محتلّة وإنّ تلال كفرشوبا لبنانيّة وإنّ هناك جزءاً لبنانياً من بلدة الغجر ولسنا نحن كمقاومة مَن فرض هذا الأمر

Lebanon 24