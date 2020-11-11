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نصرالله: لدينا الثقة الكاملة بإدارة الرئيس عون لملفّ الترسيم ونعرف صلابته وحرصه على تحقيق المصلحة الوطنيّة وتحصيل حقوق لبنان والمصطادون في المياه العكرة كثيرون

Lebanon 24
11-11-2020 | 21:06
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