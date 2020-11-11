رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري: ندين بأشد العبارات الاعتداء الجبان الذي وقع في مقبرة الخواجات في مدينة جدة اثناء احتفال لعدد من القناصل الاجانب لمناسبة انتهاء الحرب العالمية الاولى

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