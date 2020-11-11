نصرالله: من باب الحرص الشديد على ألا يثير التفاوض في الناقورة أي شبهات اقترحنا أن يتألف الوفد من العسكريين فقط والبيان الذي أصدرناه لم يكن من باب التشكيك بالرئيس

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