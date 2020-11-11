الحريري: نؤكد على تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها في مواجهة كافة المخططات التي تستهدف امن المملكة وسلامتها سائلين الله عز وجل الشفاء للمصابين وحماية السعودية وشعبها من كل شر

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