نصرالله: مجريات الإنتخابات الأميركية قدمت صورة عن مجموعة من الحقائق على مستوى النظام السياسي وعلى مستوى الناس ويجب التوقف عند الأرقام التي قدمت خلال الحملة الإنتخابية لأن هناك من يقدّم أميركا على أنها النموذج الأعلى

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