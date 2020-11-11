نصرالله: مصيبتنا في المنطقة أن السياسة الأميركية هي سياسة إسرائيلية وهذا من الثوابت الأميركية سواء كانت الرئاسة مع الديمقراطيين أو الجمهوريين ولذلك تعليق آمال على السياسات الأميركية في المرحلة المقبلة غشٌّ للذات

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