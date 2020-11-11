نصرالله: ما يهمّ السياسة الأميركية في لبنان إسرائيل وهي مهتمّة بترسيم الحدود من أجل إسرائيل مع الطموح لأخذ لبنان إلى التطبيع وهل مشكلة أميركا في لبنان هي حقاً الفساد والوضع الإقتصادي؟

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