نصرالله: كل محاولات الفتن والحروب الداخلية لم تنجح فيها اميركا في لبنان، فلجأت الى تحريض البيئة الشيعية الخاصة والعامة على حزب الله عبر الحرب الاقتصادية والتهديد بالعقوبات

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