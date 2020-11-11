نصرالله عن العقوبات على باسيل: لا شك أنّها خطوة كبيرة وباسيل تحدث معي وأبلغني أن الأميركيين خيروه بين إنهاء التحالف والعلاقة مع حزب الله ووضعه على لائحة العقوبات وهو أكّد رفضه لما طرح عليه

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