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حسب معلومات ثقة في بيروت، أن شركة توتال الفرنسية تتجه إلى وقف العمل في البلوك البحري 9 (اللواء)
Lebanon 24
12-11-2020
|
00:11
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