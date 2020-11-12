عُلم أنّ قياديين في حزب بارز ينقسمون في الرأي حيال كيفية التعاطي مع شخصية حليفة، لا سيما بعد "كشف المستور" إزاء نظرتها للعلاقة مع الحزب (نداء الوطن)

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