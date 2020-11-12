إرجاء جلسة إستجواب بدري ضاهر في ملف رفع منع السفر عن أمير الكبتاغون الى 16 كانون الأول المقبل بعدما قدم وكيله مذكرة دفوع شكلية رفعها القاضي شربل ابو سمرا الى النيابة العامة لإبداء الرأي (LBCI)

Lebanon 24