الوزير وهبه استقبل ممثلة المفوضية العليا للاجئين في لبنان ميراي جيرارد وتناول البحث اوضاع اللاجئين والنازحين واستغلال كل الفرص المتاحة التي تساعد على عودتهم الآمنة الى بلادهم

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