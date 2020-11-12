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الوزير وهبه استقبل ممثلة المفوضية العليا للاجئين في لبنان ميراي جيرارد وتناول البحث اوضاع اللاجئين والنازحين واستغلال كل الفرص المتاحة التي تساعد على عودتهم الآمنة الى بلادهم

Lebanon 24
12-11-2020 | 11:21
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