الرئيس ميقاتي: معيب ما نشهده من أجواء ترافق عملية تشكيل الحكومة واستمرار الحديث عن حصص وحقائب ومحميات رغم الكارثة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون وتداعيات التفجير وكورونا

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