الرئيس عون في "منتدى باريس للسلام": لا بد من الاستجابة لمتطلبات الشفافية ومستلزماتها في إدارة الشأن العام ولنستثمر في شبابنا صاحب القدرات الكبرى بهدف تطوير الطاقات المستدامة والعالم الرقمي

Lebanon 24