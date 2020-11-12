19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
زحمة سير خانقة على اوتوستراد المطار باتجاه أنفاق خلدة (التحكم المروري)
Lebanon 24
12-11-2020
|
18:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
حركة المرور خانقة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق دون عوائق ومفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل حركه المرور (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور خانقة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق دون عوائق ومفرزة سير بعبدا تعمل على تسهيل حركه المرور (التحكم المروري)
13/11/2020 05:24:04
13/11/2020 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة (التحكم المروري)
13/11/2020 05:24:04
13/11/2020 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: تعطل صهريج على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة انفاق المطار ويتم العمل على المعالجة
Lebanon 24
التحكم المروري: تعطل صهريج على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة انفاق المطار ويتم العمل على المعالجة
13/11/2020 05:24:04
13/11/2020 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة (التحكم المروري)
13/11/2020 05:24:04
13/11/2020 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
18:42 | 2020-11-12
12/11/2020 06:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح صباح اليوم على تراجع بسعر صرف الدولار
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح صباح اليوم على تراجع بسعر صرف الدولار
09:55 | 2020-11-12
12/11/2020 09:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل إلى الشرق درّ
Lebanon 24
باسيل إلى الشرق درّ
10:00 | 2020-11-12
12/11/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
17:10 | 2020-11-12
12/11/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآتي أعظم..
Lebanon 24
الآتي أعظم..
14:08 | 2020-11-12
12/11/2020 02:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:42 | 2020-11-13
مصر: 12 وفاة و214 إصابة جديدة بفيروس كورونا
02:12 | 2020-11-13
وفاة 74 مهاجراً في حادثة غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا
01:59 | 2020-11-13
السعودية: هجوم الحوثيين عمل إرهابي يستهدف أمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم
01:24 | 2020-11-13
وزارة الطاقة السعودية: حريق جازان نتج عن عملية تدمير زورقين مفخخين مسيّرين أطلقهما الحوثيون
01:23 | 2020-11-13
وزارة الطاقة السعودية: حريق جازان عمل إجرامي وإرهابي يستهدف أمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة
01:22 | 2020-11-13
وزارة الطاقة السعودية: حريق جازان لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح
فيديو
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
18:00 | 2020-11-11
13/11/2020 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
18:00 | 2020-11-11
13/11/2020 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
15:00 | 2020-11-11
13/11/2020 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact