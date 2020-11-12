مصادر للـLBCI: الموفد الفرنسي اكد في بيت الوسط ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين من غير المنتمين حزبياً لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار واعادة اعمار بيروت

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