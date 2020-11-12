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معلومات الجديد: الموفد الفرنسي أكد أن مؤتمر الدولي لدعم لبنان المنوي عقده في باريس مرتبط بتشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
12-11-2020 | 18:56
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