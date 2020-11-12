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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يتم بموجبه معاقبة جميع الشركات والأفراد الذين لديهم تعاملات مالية مع شركات صينية تدعم القطاع العسكري الصيني

Lebanon 24
12-11-2020 | 22:13
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