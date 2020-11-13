الرئيس عون اجتمع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش وعرض معه الأوضاع العامة والمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات اجتماع الأربعاء الماضي

Lebanon 24