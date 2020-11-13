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الرئيس عون اجتمع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش وعرض معه الأوضاع العامة والمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات اجتماع الأربعاء الماضي

Lebanon 24
13-11-2020 | 10:23
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