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أبي خليل لـLBCI: لا نزال مسهّلين لتشكيل الحكومة الى اقصى الدرجات وعندما يتم اعتماد معايير موحدة يمكن تشكيل الحكومة في غضون 3 ساعات

Lebanon 24
13-11-2020 | 10:31
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