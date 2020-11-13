مصدر مسؤول في الأمن العام: الخبر الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي عن المواطن الأميركي أوستن تايس هي معلومات غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة (vdlnews)

Lebanon 24