مشرفية لـLBCI عن مؤتمر دمشق: هناك نقاط تنفيذية وتم تبني الخطة التي اعدتها الحكومة اللبنانية بحذافيرها ولدينا خطوات مع جدول زمني سَيُقَر ونحن في وضع اقتصادي واجتماعي ومالي صعب

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