دياب أكّد حق أهالي الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج الحصول على الدولار الطالبي وأن التهرّب من تطبيق القانون يرتّب مسؤوليات على من يرفض تنفيذه ودعا إلى الالتزام بتطبيق القانون فورًا

Lebanon 24