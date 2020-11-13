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الجميّل: مستمرون مع كل التغييريين بوجه هذه المنظومة والنادي الذي خرب البلد وما زال يصرّ على خرب البلد

Lebanon 24
13-11-2020 | 13:46
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سامي الجميّل: المنظومة المدمرة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيًا مجتمعة هي المسؤولة اي الافرقاء الذين عقدوا التسوية الرئاسية الذين سلّموا البلد الى حزب الله وشكّلوا 3 حكومات واقروا موازنة وقانونا انتخابيًا سيئا وتحاصصوا ودمروا لبنان والبيئة
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