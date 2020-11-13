السفيرة الأميركية: مستمرون في سياسة الضغط على حزب الله وباسيل بعلاقته مع حزب الله يغطي سلاحه فيما الأخير يغطي فساده ولم نفعل بعد كما دول الخليج بالابتعاد عن لبنان وعدم دعمه

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