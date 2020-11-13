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السفيرة الاميركية: لم ندعم الحكومة الأخيرة لأن الذي شكّلها هو حزب الله لكننا وقفنا الى جانب الشعب اللبناني وسوف نرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة لتحديد موقفنا

Lebanon 24
13-11-2020 | 18:03
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