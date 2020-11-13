قوى الأمن: قوى الامن ستباشر اعتباراً من 14 الجاري بتطبيق قرار الاقفال، وتطلب من المواطنين الالتزام التام به حفاظاً على سلامتهم وتدعوهم الى عدم التردد في الإبلاغ عن اي مخالفة

Lebanon 24