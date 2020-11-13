يلتقي رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب الموفد الفرنسي إلى لبنان باتريك دوريل والوفد المرافق في حضور النائب بيار بو عاصي وروجيه راجح عن جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب

Lebanon 24