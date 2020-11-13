فهمي: لست مع قرار الاقفال التام للبلاد وما سيحدث غدا ليس اقفالا تاما مع الاستثناءات الكثيرة الموجودة وللمياومين اقول ان هناك وعد بتقديم مساعدة رمزية لهم (LBCI)

Lebanon 24