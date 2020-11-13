جعجع سلّم دوريل رسالة الى الرئيس ماكرون ليسلمها بدوره الى الامين العام للامم المتحدة كي ترسل المؤسسة الدولية لجنة تقصي حقائق للتحقيق بانفجار بيروت للوصول الى الحقيقة في لبنان (MTV)

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