النائب بلال عبدالله للـ"NBN": أوصينا من خلال لجنة الصحة النيابية بالإقفال وكنا على تواصل دائم مع وزارة الصحة وأنا برأيي تأخرنا بإتخاذ قرار الإقفال

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