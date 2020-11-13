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مقرب من ترامب: الرئيس سيقوم بالأمر الصائب بعد الانتهاء من إحصاء الأصوات وهو شخص واقعي سيمتثل للدستور الأميركي بعد إحصاء الأصوات

Lebanon 24
13-11-2020 | 21:04
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