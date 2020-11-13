أخبار عاجلة

الصحة العالمية: العالم يسجل اليوم أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا عند 628,136 و46% من الإصابات من نصيب أوروبا

Lebanon 24
13-11-2020 | 19:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأردن يسجل رقماً قياسياً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا عند 3800
lebanon 24
14/11/2020 08:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
العالم سجّل السبت أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا عند 449,319 حالة
lebanon 24
14/11/2020 08:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: أوروبا تسجل أعلى ارتفاع في إصابات كورونا خلال أسبوع عند 700 ألف حالة
lebanon 24
14/11/2020 08:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تسجل ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا
lebanon 24
14/11/2020 08:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:30 | 2020-11-14
02:10 | 2020-11-14
01:52 | 2020-11-14
01:41 | 2020-11-14
01:37 | 2020-11-14
01:23 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website