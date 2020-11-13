وسائل إعلام كندية: عملية احتجاز رهائن محتملة في مدينة مونتريال الكندية ما تزال تفاصيلها ودوافعها غير واضحة حتى الآن ولم تتمكن الشرطة من تأكيد المعلومات حتى الآن واكتفت بالقول إن هناك عملية جارية

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