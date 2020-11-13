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الخارجية الإماراتية تعبر عن إدانتها للاستفزازات والممارسات غير المقبولة التي تمت منذ 21 تشرين الأول الماضي بالمنطقة العازلة في الكركرات

Lebanon 24
13-11-2020 | 21:59
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