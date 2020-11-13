أخبار عاجلة

ترمب: هناك لقاحات أخرى سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع القادمة وسيتم توزيعها في فترة قياسية

Lebanon 24
13-11-2020 | 23:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزيرة الدفاع الفرنسي: نشرنا المزيد من الجنود لحماية مدينة نيس وسيتم نشر قوات إضافية في مدن فرنسية أخرى
lebanon 24
14/11/2020 08:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان لماكرون: بعد زيارتك إلى لبنان عقب حادثة تفجير المرفأ لم تجد ضالتك هناك وتم طردك وسيتم طردك كلما تم التعرف إلى نواياك الحقيقية
lebanon 24
14/11/2020 08:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان هام من الأمن العام حول معاملات المواطنين خلال فترة الاقفال
lebanon 24
14/11/2020 08:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم حول عمل دوائر الكتاب العدل خلال فترة الإغلاق التام
lebanon 24
14/11/2020 08:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:30 | 2020-11-14
02:10 | 2020-11-14
01:52 | 2020-11-14
01:41 | 2020-11-14
01:37 | 2020-11-14
01:23 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website