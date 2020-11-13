أخبار عاجلة

ترمب: كان أداؤنا جيدا في مواجهة تفشي كورونا وإدارتي قامت بدور مهم في تقليص الوفيات بشكل كبير

Lebanon 24
13-11-2020 | 23:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
‏فريق ترمب لمواجهة كورونا: نبحث عن علاج يقلل نسبة الوفيات من كبار السن
lebanon 24
14/11/2020 08:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: الوضع المترتب عن تفشي وباء "كورونا" أصبح خطراً جداً وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين
lebanon 24
14/11/2020 08:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​ لـ"صوت لبنان": نحن نريد الإقفال بسبب التفشي الكبير لـ"كورونا" والحجر الجزئي لم يُعطِ مفعولاً إيجابياً ونطالب بدراسة اقتصادية قبل الإقفال العام للبلاد
lebanon 24
14/11/2020 08:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة التركي: تركيا تشهد من جديد تفشيا كبيرا لفيروس كورونا
lebanon 24
14/11/2020 08:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:30 | 2020-11-14
02:10 | 2020-11-14
01:52 | 2020-11-14
01:41 | 2020-11-14
01:37 | 2020-11-14
01:23 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website