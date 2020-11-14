اللواء ابراهيم: لماذا نتحاور مع اسرائيل ولا نتحاور مع سوريا بوقت أن الحوارين يصبان بمصلحة لبنان ومستمرون في آليات عودة النازحين التي نعمل عليها منذ سنوات وبتأمين العودة انما بنمط أقل مما كان عليه قبل كورونا

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