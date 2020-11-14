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ابراهيم: العائق الاساسي الذي عرقل عودة النازحين السوريين كورونا والكثير منهم يرغبون بالعودة لأن تأمين ظروف العيش في سوريا أسهل من لبنان
Lebanon 24
14-11-2020
|
10:17
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