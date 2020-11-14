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ابراهيم: العائق الاساسي الذي عرقل عودة النازحين السوريين كورونا والكثير منهم يرغبون بالعودة لأن تأمين ظروف العيش في سوريا أسهل من لبنان

Lebanon 24
14-11-2020 | 10:17
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اللواء ابراهيم: لماذا نتحاور مع اسرائيل ولا نتحاور مع سوريا بوقت أن الحوارين يصبان بمصلحة لبنان ومستمرون في آليات عودة النازحين التي نعمل عليها منذ سنوات وبتأمين العودة انما بنمط أقل مما كان عليه قبل كورونا
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